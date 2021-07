Latina: Calabrese (M5s), con i rifiuti la criminalità ci fa soldi facili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peccato che in Lombardia di discariche ne hanno 21, più 13 inceneritori, e una differenziata che Roma non potrà mai eguagliare, almeno fino a che questa mancanza di discariche non venga risolta una volta per tutte - aggiunge Calabrese -. Alcuni si chiedono ancora il perché. Bene, lo rispieghiamo di nuovo: se non ci sono discariche i rifiuti raccolti rimangono nei camion che non possono tornare a raccogliere, la spazzatura si accumula per settimane intorno ai cassonetti e la differenziata finisce mischiata con l'indifferenziata. Così si può continuare a dire che è la responsabilità è della sindaca, sia perché la spazzatura a terra, sia perché non aumenta la differenziata. Capito il giochino di Zingaretti", conclude. (Rer)