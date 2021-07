Etiopia: Grandi (Unhcr) su rifugiati eritrei nel Tigrè, urgente allestire nuovi campi per accoglierli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi si è detto "estremamente preoccupato" dalle condizioni dei rifugiati eritrei presenti nella regione del Tigrè, nel nord dell'Etiopia, e ha invitato le autorità ad allestire con urgenza un "campo nuovo e sicuro" per i rifugiati eritrei che precedentemente vivevano nei campi di Shimelba e di Hitsats, ora distrutti. Dallo scoppio delle ostilità a novembre 2020, scrive Grandi in una nota, gli eritrei rifugiati nella regione etiope hanno subito profondamente le conseguenze delle violenze e dell’assenza di sicurezza che hanno travolto la regione, ritrovandosi vittime delle parti in conflitto. Due campi rifugiati sono stati completamente distrutti e decine di migliaia di rifugiati eritrei sono stati costretti a fuggire, ancora una volta, per salvarsi. Nel corso di questo conflitto sanguinoso - prosegue Grandi - abbiamo ricevuto testimonianze credibili e documentate di rappresaglie, rapimenti, violenze e arresti perpetrati contro rifugiati eritrei sulla base dell’affiliazione percepita a una o all’altra delle parti belligeranti. (segue) (Com)