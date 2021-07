Etiopia: Grandi (Unhcr) su rifugiati eritrei nel Tigrè, urgente allestire nuovi campi per accoglierli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono rimasto turbato dagli atti criminali nei confronti dei rifugiati perpetrati, soprattutto di notte, da vari attori armati nei campi di Mai Aini e di Adi Harush", scrive ancora Grandi, riferendo che nelle scorse settimane centinaia di eritrei sono stati arrestati nello Scirè. "Abbiamo chiesto alle autorità di Macallè di fare chiarezza e di poter prestare assistenza a tutti i rifugiati e ai richiedenti asilo detenuti illegalmente, chiedendone il rilascio immediato. Inoltre, venuti a conoscenza di altre accuse estremamente serie di violenza perpetrata contro rifugiati eritrei, abbiamo esortato il Governo federale e il Governo regionale del Tigrè ad avviare formalmente le indagini in relazione a tutte le accuse credibili". L'Alto commissario sottolinea quindi che "le violenze e le intimidazioni nei confronti dei rifugiati eritrei devono terminare. I rifugiati sono civili che necessitano di protezione internazionale e che a questa hanno diritto. L’Unhcr chiede a tutte le parti e agli attori coinvolti non solo di onorare i propri obblighi legali internazionali, inclusa la necessità di proteggere i civili, ma anche di smettere di utilizzare e manipolare i rifugiati a fini politici". (segue) (Com)