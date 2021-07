Etiopia: Grandi (Unhcr) su rifugiati eritrei nel Tigrè, urgente allestire nuovi campi per accoglierli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione collettiva di tutti noi deve, invece, concentrarsi sulla necessità di assicurare loro protezione – anche da violenze, arresti e rapimenti – e di intensificare l’assistenza. Ciò significa allestire con urgenza un campo nuovo e sicuro per i rifugiati eritrei che precedentemente vivevano nei campi ora distrutti di Shimelba e di Hitsats. Significa poter accedere a carburante e liquidità utili per implementare le operazioni dell’Agenzia volte ad assicurare assistenza ai rifugiati e agli altri oltre due milioni di sfollati nella regione del Tigrè. Significa ripristinare i servizi bancari essenziali, nonché le reti elettriche e di comunicazione, che, insieme alla sicurezza, sono fondamentali per intensificare la risposta umanitaria. Infine, significa riaprire gli aeroporti nello Sciré e a Macallè, nonché tutte le vie terrestri dirette al Tigrè dalle regioni limitrofe dell’Etiopia affinché le agenzie umanitarie possano prestare ancor più assistenza a quanti ne hanno necessità, rifugiati eritrei e tutti i civili colpiti nel Tigrè. L’Unhcr sta intensificando la distribuzione di materiali di prima necessità e dispiegando più personale con responsabilità manageriali. Ma è urgentemente necessario che tutte le parti coinvolte proteggano i civili, inclusi i rifugiati eritrei, ed intensifichino gli sforzi per agevolare le operazioni di soccorso umanitario. (Com)