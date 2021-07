Cina: studio inglese, funzione di TikTok usata per diffondere disinformazione su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una funzione della piattaforma cinese per i video TikTok che consente agli utenti di aggiungere l'audio di altre persone ai propri contenuti viene utilizzata per promuovere informazioni fuorvianti sui vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato un think tank britannico, l'Institute for Strategic Dialogue, dopo aver analizzato 124 video che utilizzavano audio già rimossi dalla società perché in violazione delle regole sulla disinformazione. Questi 124 video hanno riscosso più di 20 milioni visualizzazioni. Ciaran O'Connor, analista del think tank, ha paragonato la diffusione della disinformazione tramite la funzione "Suoni" di TikTok ai messaggi audio della piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp diffusi durante la pandemia di Covid-19. TikTok ha fatto sapere di aver precedentemente limitato la distribuzione di video utilizzando la modalità "Suoni". "Ci sforziamo di promuovere un'esperienza autentica di TikTok limitando la diffusione di contenuti fuorvianti, inclusi gli audio, e promuovendo informazioni autorevoli sul Covid-19 e sui vaccini attraverso la nostra app", ha affermato un portavoce della piattaforma di intrattenimento. (Cip)