Lavoro: Romano (M5s) su Gkn, con licenziamenti via email calpestano anni di battaglie per diritti

- l licenziamenti "via email comunicati a 422 lavoratori dalla Gkn sono un fatto gravissimo, crea un precedente intollerabile in uno Stato di diritto, ma soprattutto calpestano decenni di battaglie per i diritti dei lavoratori". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di Lavoro in Italia, Iunio Valerio Romano. "La logica del profitto mordi e fuggi - aggiunge - non può prevalere sulla dignità delle persone. In Italia esistono regole che vanno rispettate. Come ha sottolineato la viceministra Todde, un conto è 'ristrutturare', altro è chiudere uno stabilimento dall'oggi al domani". "Credo che anche sul tema delle delocalizzazioni, sul quale il Movimento 5 stelle è intervenuto nel decreto Dignità, la Commissione europea debba cominciare a valutare un intervento, come sta già facendo con la direttiva sui salari minimi. E su questo fronte- conclude - sono certo che definire dei minimi retributivi omogenei, al di sotto dei quali non scendere in Ue, possa rappresentare un argine contro il trasferimento dei mezzi di produzione in luoghi dove la manodopera costa meno e diventare uno strumento di contrasto a pratiche di concorrenza sleale". (Com)