- A circa il 33,4 per cento della popolazione della Slovacchia sono state somministrate due dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo afferma sulla base dei dati correnti il quotidiano “Denik N”. Un altro 5,6 per cento degli slovacchi ha invece ottenuto la prima dose ma è in attesa del richiamo. Il restante 61 per cento resta ancora non vaccinato. (Vap)