Parlamento: domani in commissione Infanzia audizioni su funzionamento servizi sociali

- Domani mercoledì 14 luglio, alle ore 8.30, la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza (palazzo San Macuto - Aula V piano), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19, svolge l'audizione dell'avvocato Laura Lecchi, presidente dell'Associazione Cromosoma 2.0 e dell'ingegner Massimiliano Malavasi, referente per l'Associazione italiana assistenti spastici (Aias). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)