Libia: da Palazzotto (Leu) e Bodrini (Pd) emendamenti per stop missione assistenza a Guardia costiera

- E' previsto per domani il voto in commissioni riunite Esteri e Difesa sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Al centro del dibattito il tema che divide la maggioranza ovvero la missione di supporto alla Guardia costiera libica che sarebbe responsabile, come riportato da diversi rapporti delle Nazioni Unite ed inchieste giornalistiche, di violazioni sistematiche dei diritti umani nei confronti dei migranti e dei rifugiati catturati e riportati nei centri di detenzione dove vengono abusati, torturati e venduti come schiavi. Sono stati depositati diversi emendamenti dal deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto e dall'ex presidente della Camera, oggi deputata del Pd, Laura Boldrini che chiedono proprio di sospendere la missione di supporto alla Guardia costiera libica a partire dall'anno in corso e di cancellare tutte le attività addestrative e di supporto alla stessa guardia costiera libica da parte delle altre missioni in fase di approvazione. "Le responsabilità della cosiddetta Guardia costiera libica sulle sistematiche violazioni dei diritti umani ai danni dei migranti e dei rifugiati sono ormai sotto gli occhi di tutti", dichiara in una nota Erasmo Palazzotto. "Far finta di non vedere la brutalità delle violenze esercitate su uomini donne e bambini continuando a supportare le operazioni di respingimento verso luoghi di tortura equivale ad assumersene una parte di responsabilità. Un costo che non possiamo permetterci né sul piano politico, né meno che mai dal punti di vista etico e morale", aggiunge. (Com)