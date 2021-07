Bosnia: Borrell, servono risultati prima di parlare di status di candidato all'adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina deve portare risultati prima di poter richiedere l'ottenimento dello status di candidato all'adesione all'Unione europea. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, secondo quanto riferisce il sito bosniaco "Klix". I progressi della Bosnia Erzegovina nelle riforme sono limitati, ha affermato oggi Borrell a Bruxelles in occasione della riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Bosnia Erzegovina. Borrell ha affermato che "ora è un buon momento perché sono stati compiuti alcuni passi, come le elezioni a Mostar", che hanno dimostrato che le riforme sono possibili quando c'è la volontà politica. "I progressi nelle riforme sono limitati. Oggi esortiamo la leadership a intensificare gli sforzi necessari nei restanti mesi dell'anno non elettorale. Hanno il dovere di muovere il Paese verso l'integrazione europea", ha detto l'Alto rappresentante. (segue) (Seb)