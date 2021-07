Bosnia: Borrell, servono risultati prima di parlare di status di candidato all'adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta a parlare dello status di candidato se si ottengono risultati nel raggiungimento delle priorità, ha aggiunto Borrell. Alla conferenza odierna è intervenuto anche il capo della delegazione della Bosnia Erzegovina, il presidente del Consiglio dei ministri Zoran Tegeltija. Quest'ultimo ha dichiarato, prima dell'intervento di Borrell, di ritenere che il Paese abbia realizzato sufficienti riforme per ottenere lo status di candidato. "Riteniamo di aver adottato un numero sufficiente di misure, di non essere il 'miglior studente' nel processo di adesione all'Ue, ma di aver sicuramente adottato il maggior numero possibile di misure per qualificarci per un processo di successo e ottenere lo status di candidato", ha detto Tegeltija. (Seb)