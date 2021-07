Sport: Sala incontra atleti milanesi pronti a partire per Olimpiadi, forza azzurri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino alcuni degli atleti milanesi convocati alle Olimpiadi di Tokyo. “Dopo la straordinaria vittoria della nostra nazionale agli Europei di calcio, è tempo di guardare alle Olimpiadi Tokyo con lo stesso spirito di unità”, scrive Sala a corredo della foto che lo ritrae con Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Valentina Trapletti e Arjola Trimi. “Un grandissimo in bocca al lupo a loro e a tutti gli azzurri da parte della città di Milano. Grazie per rappresentare il nostro Paese in una competizione così importante, siamo con voi”, conclude il sindaco del capoluogo lombardo. (Rem)