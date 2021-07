Camera: domani audizione ambasciatore Kunstelj su presidenza slovena Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 14 luglio, alle ore 8.30, le commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera, presso la sala del Mappamondo, svolgono l'audizione dell'ambasciatore di Slovenia in Italia, Tomaž Kunstelj, sulle priorità della presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio - 31 dicembre 2021). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)