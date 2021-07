Covid: oggi nel Lazio 166 nuovi casi con 123 contagi a Roma, 3 morti e quasi 26 mila test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio è stato superato il 70 per cento degli adulti con prima dose e oltre 50 per cento con copertura totale. La Asl Roma 2 incrementa nel mese di luglio le sedute vaccinali dedicate a Stp/Sfd presso il centro vaccinale di via La Spezia 30. Per potersi vaccinare è obbligatoria la prenotazione. I giorni e gli orari sono: mercoledì 14 ore 09:00-13:00; giovedì 15 ore 14:00-18:00; giovedì 22 ore 14:00 18:00; sabato 24 ore 09:00-13:00; giovedì 29 ore 14:00-18:00. La Asl Roma 3 e Sant' Egidio, hanno messo a disposizione un hub vaccinale a Ostia in via Baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a centri sociali di Idroscalo, Infernetto e Acilia. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 19 luglio. (segue) (Rer)