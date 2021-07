Ue: Franco, su Patto di stabilità regole da semplificare, Italia aperta al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ritiene che le regole del Patto di stabilità e crescita siano da semplificare ed entrerà nel dibattito sulla riforma con apertura mentale. Lo ha detto dopo l'Ecofin il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che si è detto ottimista su un accordo finale. "Credo che il dibattito verrà avviato questo autunno. Ovviamente ci saranno visioni diverse, come è naturale che sia. Noi pensiamo che le regole in linea generale vadano semplificate e che vadano evitate regole che portano a politiche pro-cicliche, quindi a politiche che accentuano le recessioni o accentuano le espansioni, se siamo nelle espansioni", ha dichiarato. "Fermo restando questi due criteri generali, noi entriamo nel dibattito con 'open minded'. Sarà un dibattito lungo, ma, come in passato, i Paesi dell'Ue riescono sempre poi a trovare una soluzione. Quindi non sono preoccupato che alla fine troveremo una soluzione avremo un po' di discussione", ha concluso. (Beb)