Whirlpool: Vaccaro (M5s), azienda accetti proroga Cig, vicina soluzione per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal management di Whirlpool ci aspettiamo che domani arrivi un segnale di buonsenso e di responsabilità. Al tavolo convocato al Mise dal viceministro Alessandra Todde, auspico che la multinazionale statunitense accetti la proposta di ulteriori 13 settimane di Cig, sospendendo le lettere di licenziamento". Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5s Vaccaro: "Un tempo necessario per consentirci di lavorare al contenuto del Decreto Sostegni e individuare la soluzione più opportuna per salvaguardare i livelli occupazionali e scongiurare il rischio di alimentare la desertificazione industriale a Napoli e in Campania. Dismettere il sito produttivo di via Argine sarebbe un duro colpo per l'economia dell'intera regione. Alle 350 famiglie di operai che rischiano di finire in mezzo a una strada, se ne aggiungerebbe un altro migliaio tra le aziende dell'indotto. E in un momento come questo non possiamo consentire una bomba sociale di questa portata. Difendere un posto di lavoro equivale a difendere un presidio di legalità". E quindi: "Vertenze come questa sono diventate centrali nelle azioni del governo e del parlamento. Abbiamo il dovere di invertire una tendenza puntando alla reindustrializzazione di un sito che vanta tantissime professionalità che non possiamo assolutamente disperdere". (Ren)