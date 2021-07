Lazio: da giunta ok a 2,2 milioni euro per digitalizzazione Piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera, su proposta del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e degli assessori al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado e alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, che prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro in favore del processo di digitalizzazione dei piccoli comuni del Lazio. "Con la delibera approvata oggi, che abbiamo proposto insieme al Presidente Zingaretti e all’Assessore Lombardi, entriamo nel vivo del progetto di digitalizzazione dei Piccoli Comuni del Lazio, una trasformazione che riduce gap informatici oggettivi che ostacolano la crescita delle nostre aree interne. Sono 2,2 milioni di euro che consentono di attivare servizi come l’accesso alle piattaforme nazionali (Spid, PagoPA, AppIO) attraverso l’intermediazione tecnologica operata dalla Regione Lazio, abilitare forme di lavoro agile e la migrazione dei data center al cloud regionale, supportare la gestione della protezione dei dati personali, migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei portali web. Dotare i Piccoli Comuni di nuovi servizi digitali, facendoli nel tempo diventare autonomi, dopo una prima fase di rodaggio in cui l’amministrazione regionale li supporta con le proprie piattaforme informatiche, significa concretamente avvicinare la pubblica amministrazione ai territori, ai cittadini, alle imprese, velocizzando e semplificando le procedure e quindi stimolando la crescita, il benessere e la qualità della vita dei territori", dichiara l'assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado. (segue) (Com)