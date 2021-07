Lazio: da giunta ok a 2,2 milioni euro per digitalizzazione Piccoli comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa delibera acceleriamo la trasformazione digitale della nostra regione arrivando in maniera capillare sui territori e rivolgendoci in particolare alla platea dei 254 Piccoli Comuni del Lazio, scrigno del nostro patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale. Supportarli nel processo di digitalizzazione significa aiutarli a far emergere le loro potenzialità grazie ad azioni e strumenti specifici previsti in questo provvedimento: dal ‘tagliando’ allo stato dell’arte fino alla riprogettazione dei portali istituzionali, dall’ampliamento dell’offerta dei servizi su piattaforme digitali, quali Spid e PagaOnline, fino al supporto al lavoro agile e al potenziamento degli Open Data. Così la semplificazione amministrativa si traduce in maggiore accessibilità ai servizi per le persone e volano per lo sviluppo dei territori", dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio. "Una nuova delibera di Giunta che conferma alcune delle soddisfazioni più grandi del lavoro che stiamo portando avanti come Ufficio di Scopo. Innanzitutto quella di essere riusciti a coinvolgere davvero i piccoli comuni, chi li governa e chi li vive, poi quella di proseguire nell’intento di costruire azioni capaci di formare delle politiche. Delle politiche ambientali, territoriali, a quelle per migliorare i servizi, ma anche sociali e attente alla salute e alla qualità della vita, pensate proprio per la realtà dei piccoli comuni. Stiamo quindi costruendo un futuro che proprio reagendo ad un periodo così drammatico come quello appena vissuto e che condiziona ancora pesantemente l’oggi, valorizzi quegli scrigni di biodiversità che sono i piccoli comuni", commenta Cristiana Avenali, responsabile dell'Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume. (Com)