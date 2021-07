Imprese: Enel X e Volkswagen insieme per la mobilità elettrica in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conducenti di veicoli elettrici di qualsiasi produttore potranno beneficiare di questa iniziativa accedendo alla rete Hpc della joint venture, che sarà anche interoperabile a favore dei vari fornitori di servizi per la mobilità elettrica (Mobility Service Provider, Msp), anche tramite le piattaforme di interoperabilità. Le due società madri forniranno le competenze fondamentali per la selezione dei siti, l’installazione e la loro gestione al fine di accelerare la realizzazione della rete di punti di ricarica. Inoltre, Enel X sosterrà la joint venture con contratti di servizio per mettere a disposizione la sua tecnologia e la sua esperienza nella fase di avvio. Il perfezionamento dell'operazione tra Enel X e Volkswagen group è soggetto ad alcune condizioni, tra cui l'autorizzazione amministrativa relativa alla procedura di golden power presso la presidenza del Consiglio dei ministri italiano e i nulla osta rilasciati dalle competenti Autorità Antitrust. Nel contesto dell'iniziativa European Ceo Alliance, il gruppo Enel e Volkswagen hanno inoltre unito le forze con altre 11 aziende europee per un futuro a zero CO2 e un'Europa più resiliente. Questa alleanza rappresenta aziende da diversi settori e nazioni europee, che generano un fatturato annuo combinato di 600 miliardi di euro e danno lavoro a 1,7 milioni di persone. La Ceo Alliance incanala gli sforzi di decarbonizzazione di queste aziende collegando settori e strategie, identificando il potenziale di collaborazione, promuovendo investimenti e realizzando progetti per un'economia e una società sostenibili, in linea con il Green Deal dell’Ue. (Com)