Sanità: Asl Viterbo, a Casa salute Bagnoregio donata pedana propriocettiva di ultima generazione

- Questa mattina il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, accompagnata dal sindaco Luca Profili, ha visitato la Casa della salute di Bagnoregio, presso la quale, da alcuni giorni, è entrata in funzione la nuova pedana propriocettiva di ultima generazione, donata in comodato d'uso gratuito dall'Amministrazione comunale. La pedana accresce e incrementa qualitativamente il livello di tecnologie a disposizione dell'ambulatorio dell'Area della riabilitazione attivo nella casa della salute bagnorese. Attraverso la strumentazione, infatti, è possibile compiere il cosiddetto allenamento propriocettivo: un training che, tramite esercizi di carico e scarico, va a stimolare l'apparato neuro motorio, inducendo i muscoli e le articolazioni a riportare il corpo in asse. I benefici di questo tipo di allenamento vanno dal miglioramento della postura e dell'equilibrio, con particolare riferimento a chi trascorre molto tempo seduto in posizioni scorrette, fino alla riattivazione dei muscoli e delle articolazioni, anche a seguito di un infortunio sportivo. Un training riabilitativo, dunque, che migliora il senso motorio del paziente, rendendo la fase di recupero più efficace e veloce, sia nei programmi di riabilitazione ortopedica che neurologica. (segue) (Com)