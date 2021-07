Sanità: Asl Viterbo, a Casa salute Bagnoregio donata pedana propriocettiva di ultima generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambulatorio di Riabilitazione di Bagnoregio è, ormai, diventato un punto di riferimento nel comprensorio per i cittadini che presentano questo specifico bisogno di salute. È aperto alla cittadinanza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, il martedì e il giovedì, dalle 14,30 alle 17,30. Al servizio si accede con prescrizione del medico di medicina generale o della specialista, attraverso la modalità della prenotazione diretta. "La nuova strumentazione messa a disposizione della Casa della salute di Bagnoregio – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti - è l'ennesima dimostrazione della collaborazione e della sinergia che l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio, insieme alla Asl hanno in campo da anni, al fine di potenziare e migliorare costantemente i servizi erogati ai cittadini, in un'ottica di prossimità e di potenziamento dei sistemi di collegamento tra ospedale e territorio nella presa in carico dei bisogni sanitari e socio sanitari". (segue) (Com)