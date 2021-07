Sanità: Asl Viterbo, a Casa salute Bagnoregio donata pedana propriocettiva di ultima generazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Casa della salute – aggiunge il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili - è diventata un fiore all'occhiello del nostro paese e di tutto il territorio, grazie a una proficua collaborazione con la Asl, che ringrazio per la grande attenzione che ha sempre dimostrato per la nostra struttura. Approfitto anche per ringraziare la dottoressa Donetti e tutto il personale Asl, a partire dal responsabile della struttura Ivano Mattozzi, per il grande lavoro effettuato in questi difficili mesi di pandemia, dove Bagnoregio è diventato centrale anche per le importanti vaccinazioni. Intendiamo proseguire nella direzione che prevede investimenti per strumenti che possono migliorare e facilitare la qualità delle cure che la Casa della salute offre. La nuova pedana propriocettiva sarà importante proprio per questo. Non ci fermeremo e continueremo a considerare la sanità al centro della nostra azione amministrativa". (Com)