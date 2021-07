Recovery: Bergamini, da oggi un nuovo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ok definitivo dell’Econfin al piano Italiano segna l’inizio della lunga strada delle riforme che investiranno il nostro Paese per i prossimi anni. Già a luglio sarà erogata la prima tranche dei fondi stanziati dall’Ue, pari a 25 miliardi di euro, per finanziare tutti i progetti previsti nel Pnrr. L’Italia è pronta, infatti, nelle prossime settimane il Parlamento licenzierà il decreto Semplificazioni, da cui dipende la possibilità di attuare il piano secondo gli impegni che ci siamo presi con l’Unione europea". Lo dichiara in una nota il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. "Stiamo lavorando a circa 40 riforme correlate per realizzare, entro i termini previsti del 2026, tutte quelle opere necessarie per modernizzare il nostro Paese, stimolare la crescita e favorire gli investimenti. È nostra precisa intenzione - conclude - rimettere in moto la macchina produttiva e migliorare la vita dei nostri concittadini".(Com)