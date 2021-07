Viabilità: Anas, chiuso per una notte raccordo A1-piazzale Corvetto verso Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 luglio, per chi proviene da per chi proviene da Milano città, sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Bologna. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A51/A1 Tangenziale est di Milano R06 e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di San Giuliano, al km 2+700 della A1 Milano-Napoli. Sarà contestualmente chiusa la Complanare di Poasco (R28) verso Bologna. In alternativa, a chi proviene da Milano, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese e di rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Poasco. (Com)