Rifiuti: assessore Lazio, a Roma raccolta differenziata nel 2020 cala al 43,8 per cento

- "Nel 2020 la raccolta differenziata a Roma cala al 43,8 per cento, un dato che conferma quanto denunciamo da tempo: la gestione dei rifiuti nella Capitale è totalmente fuori controllo". È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio. "Per questo Roma è sporca e nel 2021 si rischia di registrare risultati ancora peggiori, basta camminare lungo le strade della città per capirlo. Al contrario moltissimi altri comuni del Lazio lavorano bene e il 22 luglio premieremo quelli più virtuosi nella raccolta differenziata, che hanno raggiunto performance eccellenti. Tra questi anche il comune di Albano, che è vicino all’80 per cento di differenziata. Questi risultati non si improvvisano: è fondamentale sostenere buone pratiche e realizzare le varie tipologie di impianti necessari per garantire la corretta gestione dei rifiuti", conclude Valeriani.(Com)