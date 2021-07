Usa: JpMorgan Chase registra aumento dei profitti e calo dell'8 per cento delle entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande banca degli Stati Uniti, JpMorgan Chase, ha registrato un aumento dei profitti nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020, pur a fronte di un calo dell’8 per cento delle entrate. Lo ha comunicato lo stesso istituto, secondo cui i profitti sono stati pari a 11,95 miliardi di dollari (3,78 dollari per azione), in netto aumento rispetto ai 4,69 miliardi di dollari del secondo trimestre dello scorso anno. Il dato è stato superiore alle attese degli analisti, che prevedevano profitti pari a 3,2 dollari per azione. Tuttavia, le entrate sono calate a 30,48 miliardi di dollari rispetto ai 33,08 miliardi di dollari di un anno fa (cifra comunque superiore alle stime degli analisti, pari a 29,97 miliardi di dollari). Il gap tra profitti ed entrate, scrive il “Wall Street Journal”, è legato in particolare alle condizioni straordinarie del secondo trimestre 2020, quando gli Stati Uniti erano nel pieno della prima ondata della pandemia di coronavirus. All’epoca JpMorgan aveva messo da parte 10,47 miliardi di dollari per prepararsi a una possibile ondata di inadempienze. In quest’ultimo trimestre, la banca ha continuato a liberare riserve per perdite sui prestiti, stanziando altri 3 miliardi di dollari.(Nys)