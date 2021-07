Recovery: Gualtieri, Ecofin ha approvato Pnrr italiano, ora massimo impegno, ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecofin, il consiglio dell'economia e finanza dell'Unione europea, "ha approvato il Recovery plan italiano. E' una bella notizia che premia i nostri sforzi per arrivare ad un obiettivo che prima della pandemia sembrava impossibile. Ora massimo impegno per mettere a terra investimenti e realizzare riforme del Pnrr. Ce la faremo". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra ed ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un tweet.(Rer)