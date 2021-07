Roma: incendia tre cassonetti, arrestata donna di 54 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei vari episodi di incendi di cassonetti verificatisi nei gironi scorsi, i carabinieri del comando provinciale hanno predisposto dei mirati servizi di controllo del territorio per cercare di arginare tale fenomeno. Questa notte, i carabinieri della stazione di Roma Trastevere proprio nel corso di tali controlli sono riusciti a fermare e denunciare una donna di 54 anni che aveva appena dato fuoco a tre cassonetti. I carabinieri durante il servizio di pattuglia hanno notato le fiamme provenienti da alcuni cassonetti in via Ippolito Nievo e sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare una donna romana di 54 anni, con precedenti e di fatto senza fissa dimora. La donna, con un accendino, aveva appiccato il fuoco ai rifiuti di 3 cassonetti della nettezza urbana. La piromane, una volta bloccata, è stata accompagnata in caserma dove i carabinieri l’hanno denunciata per combustione illecita di rifiuti e sequestrato l’accendino. Sul posto è giunto anche personale dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme. (Rer)