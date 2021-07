Libano: Save the Children denuncia condizione drammatica dei minori nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hashem, un siriano padre di due figli che vive in un campo profughi nella valle della Bekaa ha raccontato a Save the Children che sua figlia di cinque anni è stata aggredita da un branco di cani dopo aver iniziato a lavorare per strada perché il costo del cibo era diventato proibitivo. "Esce a giocare con i suoi amici e poi va a raccogliere lattine di Coca Cola vuote e avanzi per strada. A volte vendiamo un sacco di rottami per 10.000 sterline (0,60 dollari Usa) e talvolta nemmeno a 3.000 sterline (0,20 dollari Usa)", spiega Hashem. "Quando un bambino lavora per strada, nessuno lo ferma, ma quando gli adulti escono per lavorare, vengono fermati ai posti di blocco. Mia figlia è stata picchiata da altri bambini che le hanno portato via gli avanzi, è stata aggredita dai cani, è dovuta scappare via e ha perso la borsa". Hashem e la sua famiglia sono attualmente sostenuti dall'organizzazione, che lo aiuta con denaro contante e sta lavorando per far sì che sua figlia riceva un'istruzione. Una parziale revoca delle sovvenzioni sul carburante ha fatto aumentare il prezzo del carburante del 55 per cento in 14 giorni, facendo salire i prezzi per il cibo e altri beni. Le interruzioni di corrente fino a 21 ore al giorno hanno causato il raddoppio delle bollette del generatore, con alcuni proprietari che addebitano 500.000 sterline (circa 330 dollari al tasso bancario ufficiale) per far funzionare un generatore per un mese, l'equivalente di circa il 78 per cento del salario minimo. La valuta locale ha perso oltre il 90 per cento del suo valore negli ultimi 18 mesi. Il crollo della valuta e il peggioramento della situazione economica hanno lasciato oltre un milione di bambini, sia libanesi che rifugiati, bisognosi di sostegno umanitario e assistenza alimentare. In zone come il centro di Beirut, c'è stato un notevole aumento del numero di bambini che mendicano per strada, molti dei quali chiedono aiuto per comprare il latte o il pane per i loro fratelli. (segue) (Com)