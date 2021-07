Libano: Save the Children denuncia condizione drammatica dei minori nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Praticamente in qualsiasi villaggio o città del Libano si vedono bambini che trasportano borse pesanti in un supermercato, vengono sgridati o chiedono pochi spiccioli per comprare il pane per la loro famiglia. Questa è tristemente diventata una scena normale per le strade e nei negozi del Libano. Si fa affidamento sui minori come sugli adulti per assicurare un sostentamento alle famiglie. Vengono sfruttati dai datori di lavoro che reclutano i bambini perché sono più economici, ma anche più vulnerabili. Non possiamo accettare questa situazione come fosse un dato di fatto", spiega Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children in Libano. "Questa è una crisi che richiede l'azione del governo, delle comunità, della società civile e delle Ong. I bambini vengono lasciati per strada a rovistare, implorare e subire abusi. Con la situazione in Libano che peggiora di giorno in giorno, possiamo solo aspettarci che questa crisi si deteriori ulteriormente, esponendo ancora di più i minori ad abusi e violenze". Save the Children aiuta i bambini coinvolti nel lavoro minorile e le loro famiglie attraverso un lavoro di gestione integrata dei casi, che include la fornitura di denaro contante in caso di emergenza, servizi di salute psicosociale e mentale per bambini e operatori sanitari, affiancamento ai datori di lavoro e supporto nell'orientamento per le famiglie a ricevere assistenza di base, pacchi alimentari e istruzione. L'organizzazione chiede un'azione urgente per garantire alle famiglie più vulnerabili di tutte le nazionalità in Libano l'accesso a un sostegno finanziario di emergenza distribuito in modo trasparente e un sostegno complementare al benessere dei bambini. (Com)