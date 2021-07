Recovery: Serracchiani (Pd), via libera Ecofin successo per Paese, ora spendere bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera dell’Ecofin al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è un grande successo per l’intero Paese che così, già a partire dalle prossime settimane, potrà ottenere la prima parte, pari a 25 miliardi, delle risorse del NGEu. E’ il suggello di un percorso che ha visto impegnato il governo, il Parlamento, gli enti locali e le forze sociali con l’obiettivo non solo di riportare il Paese fuori dalla crisi scatenata dalla pandemia ma di aprire una nuova stagione di sviluppo equo e sostenibile. L’Europa unita nello sforzo di uscire insieme da questa tragedia è la migliore risposta a quanti, anche in Italia, continuano a suonare uno spartito sovranista senza senso della storia e del futuro. Naturalmente adesso la responsabilità di tutti è spendere presto e bene le risorse destinate all’Italia per gli investimenti fondamentali e le riforme essenziali decisi col Piano nazionale. Il Parlamento sarà in prima linea nel monitoraggio e nel controllo dei tempi e della gestione del Pnrr". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. (Com)