Giustizia: Papatheu (FI), intervenire su sistema lento ed inefficiente

- L'archiviazione dell'accusa per finanziamento illecito a carico di Lara Comi e l'assoluzione di Gianni Alemanno per l'accusa di corruzione "segnalano la necessità di intervenire su un sistema giudiziario, il nostro, che non brilla proprio per celerità ed efficienza". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Una parabola brillante, quella della Comi, che all'epoca, due anni fa, si dimise da parlamentare europeo per dedicarsi alla propria difesa, mentre il calvario di Alemanno è durato ben sette anni - continua l'esponente azzurra in una nota -. In politica, purtroppo, a volte bastano un colpo di penna o un semplice click per decretare la fine di una carriera". (Com)