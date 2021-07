Moldova: Parlamento Ue, elezioni siano punto di partenza verso riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni parlamentari anticipate in Moldova deve essere un punto di partenza affinché il nuovo governo acceleri riforme reali e ambiziose, soprattutto nel settore giudiziario e nella lotta alla corruzione. Lo ha detto oggi l'eurodeputato tedesco, David McAllister, il capo della delegazione del Parlamento europeo per osservare le elezioni in Moldova. "Chiedo a tutte le parti di mostrare maturità e responsabilità politica e di dare priorità agli interessi del Paese. Il popolo della Moldova ha conferito un mandato chiaro, forte e imponente al Partito Azione e Solidarietà (Pas) per avviare l'attuazione dell'ambizioso programma della presidente Maia Sandu. L'esito di queste elezioni dovrebbe essere un punto di partenza per il nuovo governo per accelerare riforme reali e ambiziose, soprattutto in settori come la giustizia e la lotta alla corruzione ", ha affermato McAllister in una conferenza stampa online, che è anche presidente della commissione per gli affari esteri (Afet) del Pe. (segue) (Rob)