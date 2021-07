Moldova: Parlamento Ue, elezioni siano punto di partenza verso riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento europeo e l'Unione europea in generale seguiranno da vicino gli sviluppi post-elettorali, ricordando la nostra politica di rigida condizionalità. Saremo pronti a sostenere la Moldova nell'attuazione delle riforme che sono al centro dell'accordo di associazione con l'Ue. L'Unione europea non vede l'ora di lavorare in collaborazione con questo nuovo governo forte e stabile e il nuovo Parlamento per affrontare le sfide del Paese. Il popolo della Moldova ha parlato domenica, e lo ha fatto molto chiaramente", ha detto l'eurodeputato. Durante la presentazione del rapporto della delegazione del Pe per il monitoraggio delle elezioni parlamentari anticipate in Moldova, vinte dal Pas, McAllister ha sottolineato che "ciò che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in Moldova avrà un forte impatto sul futuro delle relazioni" con l'Ue. (segue) (Rob)