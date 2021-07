Moldova: Parlamento Ue, elezioni siano punto di partenza verso riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue ha offerto alla Moldova un pacchetto di ripresa economica di 600 milioni di euro, basato esattamente sugli stessi principi del meccanismo europeo di ripresa e resilienza offerto ai 27 Stati membri dell'Ue. È un pacchetto di investimenti che andrà di pari passo con le riforme. Il denaro è destinato ad aiutare le persone, le imprese e le regioni colpite dalla pandemia, ma anche a rafforzare i sistemi pubblici della Moldova - istruzione, sanità, giustizia - per affrontare meglio le crisi future", ha affermato Siegfried Muresan, Presidente della delegazione al comitato parlamentare di associazione Ue-Moldova. "Il Parlamento europeo e la Commissione europea lavoreranno a stretto contatto con il nuovo governo di Chisinau per attuare rapidamente questo pacchetto di aiuti economici. Si tratta del primo pacchetto di aiuti economici offerto dall'Ue, a seguito della pandemia, a un Paese extra Ue, e la sua entrata in vigore è l'espressione della fiducia che la presidente Maia Sandu gode a livello delle istituzioni Ue. (segue) (Rob)