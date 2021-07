Moldova: Parlamento Ue, elezioni siano punto di partenza verso riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pacchetto è stato creato in seguito ai colloqui della presidente Maia Sandu con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'inizio di quest'anno a Bruxelles. Anche noi, il Parlamento europeo, abbiamo sostenuto questo pacchetto. Attendiamo una rapida formazione del governo affinché il potere passi insieme alle riforme che i cittadini della Moldova attendono", ha dichiarato anche l'eurodeputato rumeno durante la stessa conferenza stampa. La conclusione generale della delegazione del Pe, secondo David McAllister, è che le elezioni parlamentari anticipate in Moldova "sono state ben amministrate, competitive e le libertà fondamentali sono state ampiamente rispettate". Tuttavia, secondo McAllister, la delegazione del PE ha osservato movimenti sistematici di alcuni elettori della regione separatista della Transnistria, trasportati in auto ai seggi elettorali. "Ci dispiace che la Commissione elettorale centrale non sia riuscita a risolvere questo problema", ha detto McAllister, aggiungendo che una delle squadre della delegazione del Parlamento europeo aveva notato tentativi di acquisti di voti. La missione del Pe alle elezioni in Moldova, che ha incluso sei eurodeputati, è stata la prima missione del legislatore dell'Ue a osservare le elezioni dallo scoppio della pandemia di coronavirus. (Rob)