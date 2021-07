© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 26 luglio un altro Consiglio Economia e Finanze dell'Unione europea per dare il via libera ai piani di ripresa e resilienza di altri 4 Paesi: Slovenia, Lituania, Cipro e Croazia. E' stato annunciato durante la conferenza stampa dopo l'Ecofin dal ministro sloveno Andrej Sircelj che ha spiegato che l'incontro sarà in videoconferenza. (Beb)