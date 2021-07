Lazio: Regione, nuovo avviso da 5 milioni per pacchetti vacanza per disabili adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' stato pubblicato l'avviso pubblico da 5 milioni di euro per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone con disabilità. Il provvedimento intende supportare lo svolgimento di soggiorni educativi di socializzazione e di riabilitazione attraverso l'erogazione di un apposito contributo. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali, welfare, beni comuni e Asp della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli. "A luglio 2020 eravamo intervenuti per la prima volta con una misura analoga a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie e oggi, con il presente avviso, abbiamo deciso di replicare quanto già fatto in precedenza - commenta nella l'assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp, Alessandra Troncarelli -. Una decisione maturata in considerazione del fatto che l'emergenza Covid-19, con le conseguenti restrizioni intervenute nel corso dell'ultimo anno, ha comportato alcune difficoltà nella realizzazione dei soggiorni e che nell'ultimo periodo si è registrato un notevole incremento della domanda con numerose richieste per la reiterazione di un nuova procedura ad evidenza pubblica".