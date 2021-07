Lazio: Regione, nuovo avviso da 5 milioni per pacchetti vacanza per disabili adulti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il provvedimento ha come obiettivo quello di assicurare, alle persone con disabilità, opportunità di integrazione, socializzazione e dialogo attraverso percorsi di sostegno e accompagnamento volti a sviluppare le potenzialità del singolo – aggiunge l’assessore -.Ricordo inoltre che con le risorse stanziate si intende coprire il costo del soggiorno sia per gli utenti sia per gli operatori che li accompagnano”. Possono usufruire del contributo Enti del Terzo Settore come Imprese sociali, Cooperative sociali, Fondazioni, Associazioni riconosciute e non, Organizzazioni di volontariato, Onlus, che organizzeranno i soggiorni e tali soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti specificati nell’avviso. I destinatari dell’intervento sono ragazzi disabili maggiorenni, residenti nel territorio della Regione Lazio, che parteciperanno ai pacchetti vacanza organizzati dal Terzo Settore. Le azioni sono articolate e dimensionate in gruppi in funzione del grado di disabilità della persona coinvolta: è previsto un rapporto tra l’operatore e l’utente di 1 a 2 in caso di disabilità lieve e di 1 a 1 in caso di disabilità grave. Per il primo gruppo (4 destinatari e 2 operatori) è previsto un contributo di 4.800 euro e per il secondo (4 destinatari e 4 operatori) di 8.150 euro. (segue) (Com)