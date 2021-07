Lazio: Regione, nuovo avviso da 5 milioni per pacchetti vacanza per disabili adulti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande possono essere presentate, esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito www.efamilysg.it, a partire dal 13 luglio 2021, alle ore 13:00, e devono pervenire entro, e non oltre, le ore 23:59 del 31 dicembre 2021. La procedura telematica è disponibile previa registrazione del soggetto richiedente al link https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/piattaforma-efamily.html; gli enti già registrati che hanno partecipato alla prima edizione dell’Avviso pubblico possono accedere utilizzando le stesse credenziali già in loro possesso. Il soggiorno dovrà avere una durata minima di sette giorni e sei notti, comprendere tre pasti giornalieri e prevedere attività specifiche rivolte ai diversamente abili; potrà essere realizzato dal momento dell’approvazione della domanda fino al 30 giugno 2022 e deve svolgersi sul territorio italiano. (Com)