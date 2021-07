Turismo: assessora Lazio presenta video di promozione riserva naturale monti Navegna e Cervia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I video della Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia in provincia di Rieti - dichiara in una nota l’assessore Valentina Corrado - ci fanno immergere in un patrimonio naturalistico, storico e ricco di tradizioni, con borghi incantevoli. Un paesaggio accogliente che si trova a poco più di un’ora da Roma e che stiamo cercando di far scoprire e valorizzare. E’ importante il marketing territoriale per attrarre nuovi turisti ed è fondamentale creare nuove occasioni per poter far scoprire i nostri territori. Come le iniziative per l’estate nei Parchi del Lazio o la misura 'Più notti, più sogni' con cui aumentiamo la permanenza dei turisti. Lavoriamo per rendere il Lazio sempre più attrattivo e far conoscere angoli nascosti. Da ieri, è partita la nuova edizione del contest 'Scegli il Borgo più bello' del Lazio promosso sulla pagina Facebook di VisitLazio. A contenderselo, saranno i 22 Borghi più belli d’Italia della nostra Regione". (segue) (Com)