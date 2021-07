Turismo: assessora Lazio presenta video di promozione riserva naturale monti Navegna e Cervia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi video - sottolinea l’assessora Roberta Lombardi - sono un esempio di come coniugare sport, natura e promozione del territorio in chiave sostenibile. Rieti in particolare presenta potenzialità ancora inesplorate e merita un impulso alla riscoperta da parte di Istituzioni e cittadini: dobbiamo farne il 'piccolo Tibet' del Lazio. Da qui il 31 luglio si terrà la tappa, frutto della collaborazione tra la Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e la Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, del tour di presentazione del marchio 'Natura in Campo – I prodotti dei Parchi' della Regione Lazio. Sono solo alcune delle iniziative degli oltre mille eventi estivi previsti nei Parchi regionali del Lazio, il cui calendario completo è consultabile sul sito www.parchilazio.it". (segue) (Com)