Turismo: assessora Lazio presenta video di promozione riserva naturale monti Navegna e Cervia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli che abbiamo presentato - spiega il consigliere Fabio Refrigeri - sono dei prodotti di grande qualità pensati per attirare ancora di più l’attenzione su un patrimonio storico naturalistico di grande pregio che negli ultimi anni si è anche arricchito con un’offerta di attività di contorno, soprattutto sportiva, di primissimo piano. Lo facciamo avvalendoci del supporto e della guida del direttore creativo, Fabio Teodori, di una delle più importanti agenzie pubblicitarie in ambito internazionale che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la sua professionalità per amore della sua terra d’origine". "Con questa iniziativa di oggi - aggiunge Giuseppe Ricci - vogliamo far brillare i nostri tesori evidenziando tutte le opportunità turistiche, sportive, enogastronomiche e culturali che si possono svolgere nella nostra riserva. I parchi rappresentano un volano di sviluppo delle aree interessate e non devono più essere visti come ostacolo. Tutti i nostri progetti mettono a sistema le eccellenze presenti nel nostro territorio. Grazie al sostegno della Regione Lazio che fino ad oggi non è mai mancato, e la dimostrazione l'abbiamo anche oggi con la presenza di due assessori e un presidente di commissione oltre al direttore regionale al nostro evento". (Com)