Camera: Fico incontra genitori fotoreporter Rocchelli, istituzioni italiane siano al loro fianco

- Questa mattina il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato a Montecitorio i genitori del fotoreporter Andrea Rocchelli, ucciso in Ucraina nel 2014. Assieme a loro era presente il presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, e l'avvocato Alessandra Ballerini. E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. Al termine dell'incontro, Fico ha dichiarato: "Andy Rocchelli era un fotoreporter italiano. Brillante, coraggioso e meticoloso. Nel maggio del 2014 si trovava nell'est dell'Ucraina, per raccontare con le sue immagini una sanguinosa guerra civile. È stato ucciso a colpi di mortaio insieme ad altri civili inermi. Stava facendo il proprio lavoro, documentando la situazione della popolazione durante il conflitto. Non è stato colpito per sbaglio - ha continuato la terza carica dello Stato -. Andy Rocchelli è stato ucciso. Ho incontrato i suoi genitori poco fa alla Camera. Le istituzioni italiane hanno il dovere di stare al loro fianco". (Com)