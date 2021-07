Aerospazio: Salini (FI), accelerare su applicazioni satellitari, serve cabina regia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna accelerare sulle applicazioni satellitari e su questo serve una cabina di regia dell'Unione europea. Lo ha proposto l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, relatore del nuovo Programma spaziale Ue 2021-2027, intervenendo questa mattina al dibattito in commissione congiunta Industria-Controllo Bilanci (Itre-Cont) sul report della Corte dei Conti europea relativo a Galileo e Copernicus. "L'Unione europea ha realizzato con successo l'infrastruttura spaziale, il cosiddetto 'upstream', satelliti eccezionali che ci rendono leader mondiali nell'osservazione del pianeta e nella geolocalizzazione", ha sottolineato. "Ora è il momento del 'downstream'. Dobbiamo cioè dimostrare di avere applicazioni europee, una filiera di piccole, medie e grandi imprese nel territorio dell'Ue, strutture e servizi di natura pubblica e privata europei, che si avvalgano dell'enorme capacità tecnica prodotta dai dati satellitari: per velocizzare e rendere efficace il raggiungimento di questo obiettivo, serve una cabina di regia Ue che metta allo stesso tavolo non solo i policy maker, ma anche gli stakeholder industriali dotati delle competenze", ha dichiarato. (Beb)