Messico: Quartapelle (Pd) cordoglio a famiglia Colosimo, si faccia giustizia

- La notizia dell'uccisione in Messico di Michele Colosimo, giovane volontario bresciano, "ci addolora e getta il Paese nel lutto. Colosimo era impegnato da anni nel portare aiuto alle popolazioni rurali più povere del Messico. Un impegno umanitario di enorme valore, che da solo descrive lo spessore umano di chi lo ha portato avanti da cittadino del mondo". Lo scrive in una nota Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione e Sviluppo della segreteria del Pd. "A nome mio e del Partito democratico, esprimo profondo cordoglio e umana solidarietà alla famiglia. Alle autorità preposte chiediamo invece di lavorare affinché venga fatta piena luce e giustizia", conclude. (Com)