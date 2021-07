Grecia-Ue: premier Mitsotakis, approvazione Pnrr segna momento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento storico per la Grecia: così il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, ha salutato su Twitter l'approvazione definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da parte dei ministri delle Finanze dell'Ue riuniti nell'Ecofin. "Ora inizia la parte dura del lavoro dal momento che acceleriamo i nostri piani per creare posti di lavoro e crescita nello spazio sostenibile, digitale e delle infrastrutture", ha dichiarato Mitsotakis secondo cui l'obiettivo di questo processo è portare "ad un futuro migliore per tutti i nostri cittadini".(Gra)