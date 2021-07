Messico: Lega, cordoglio a famiglia Colosio, autorità rintraccino responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il brutale omicidio del volontario bresciano in Messico Michele Colosio genera profondo dolore nei cuori di tutti noi, fa male pensare che abbia perso la vita chi per formazione e predisposizione sceglie di dedicarsi ad altri come missione di vita. Rivolgendo una preghiera per Michele e profondo cordoglio ai suoi cari, siamo certi di un intervento immediato delle istituzioni italiane per fare in modo che le autorità messicane si attivino e facciano tutto il possibile per rintracciare i responsabili di questo crimine così efferato". Lo dichiarano in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi e i deputati Simona Bordonali, Beppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli e Raffaele Volpi. (Com)