Speciale difesa: Etiopia e Russia siglano accordo di cooperazione militare

- I governi di Etiopia e Russia hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore militare. L'accordo, riferisce l'emittente etiope "Fana", si concentrerà sulla trasformazione della capacità della Forza di difesa nazionale etiope (Endf) nei settori del know-how, dell'abilità e della tecnologia. L'accordo, secondo quanto riferito dalla ministra della divisione finanze della Forza di difesa nazionale etiope (Endf), Martha Liwij, avrà un significato fondamentale nel portare le relazioni di lunga data tra i due Paesi a un livello superiore. L'accordo è stato firmato in occasione dell'undicesimo Forum di cooperazione tecnico-militare Etiopia-Russia, che per tre giorni ha passato in rassegna le attività che sono state intraprese dopo la decima edizione del forum e ha fissato le direttive per gli sforzi futuri. (Res)