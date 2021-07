Speciale difesa: Etiopia, Rsf chiede rilascio di 12 giornalisti arrestati dopo presa di Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo sono iniziate a circolare sui social media notizie che riguardano anche arresti di massa di imprenditori e giovani di etnia tigrini nella zona di Haya Hulet, nella capitale Addis Abeba, con l’accusa di essere dei “traditori” e “agenti della giunta”. Le fonti denunciano anche in questo caso il loro sequestro da parte della polizia in luoghi sconosciuti. Le segnalazioni giungevano nelle stesse ore in cui prosegue la controffensiva delle Forze di difesa del Tigrè (Tdf), braccio armato del Tplf, che come detto ha riconquistato la capitale tigrina Macallè ma anche di Shire, Axum, Adigrat, Alamata e Korem, mentre le milizie Amhara – alleate delle Forze di difesa etiopi (Endf) – sono in fuga dalla città di Humera, nel Tigrè occidentale. Secondo quanto riferito dal sito d’informazione “Eritrean Press”, inoltre, tutte le truppe eritree di stanza nei dintorni di Adigrat, Adua, Axum e Shire si sono trasferite nelle aree di confine fra Etiopia ed Eritrea, in particolare nelle aree di Zalambessa, Badme e in altri villaggi di confine eritrei. Il Tigrai Media House (Tmh), la piattaforma ufficiale del Tplf, ha riferito che i militari dell’Endf in fuga da Macallè hanno dato alle fiamme la base di addestramento militare di Qwiha, situata a pochi chilometri a est del capoluogo tigrino, mentre le truppe federali etiopi hanno interrotto i servizi di comunicazione e le reti delle agenzie Onu e di altre organizzazioni presenti nella regione. La scorsa settimana è stato inoltre fatto saltare il ponte sul fiume Tekeze, una delle principali vie di rifornimento per la regione settentrionale del Tigrè. Truppe federali e tigrine si sono reciprocamente accusate del bombardamento, di cui ha dato notizia per prima su Twitter l’International Rescue Committee (Irc). (Res)